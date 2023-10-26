آخرهم "على باب العمارة".. مسلسلات ناقشت قانون الإيجار القديم

القاهرة - محمد ابراهيم - لا شك أن الفن مرآة للواقع، ولا يقف بمعزل عن القضايا المهمة التي تحدثت في المجتمع أو التي تكون محل جدال، بل ويعمل على حلها في بعض الأحيان، ومن أبرز الملفات التي تحظى بجدل واسع في مصر هو ملف الإيجار القديم استئجار وحدة سكنية بعقد مفتوح قابل للتوريث، أو بمدة 60 عامًا، الذي ناقشه مجلس النواب المصري وخاصةً إدخال تعديلات على نص القانون المنظم له.

وسلطت الدراما المصرية الضوء على المشكلات التي يعاني منها الملاك والمستأجرين بسبب هذا القانون، وضرورة حل أزمة الإيجار القديم من خلال إصدار قانون جديد لفض الإشتباك بين الملاك والمستأجرين، ويرصد "دوت الخليج الفني" هذه الأعمال في السطور التالية.

مسلسل "على باب العمارة"

ناقش مسلسل “على باب العمارة” الذي يعرض حاليًا عبر منصة watch it قضية الإيجار القديم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يجسد حاتم صلاح دور "عوض أبو حامد" إبن أحد العمد في الصعيد الذي يأتي من قريته إلى القاهرة ليصبح حارس عقار بعد أن قرر والده الفنان محمد رضوان أن يمر ابنه بعقبات حتى يتعلم الحياة الصعبة مثله، ويحاول صاحب العمارة استخدام عوض لتطفيش السكان المستأجرين الشقق بقانون الإيجار القديم.

من هم أبطال مسلسل “على باب العمارة”؟

مسلسل "على باب العمارة" من بطولة حاتم صلاح،آية سماحة، محمد رضوان، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي ومن تأليف مصطفى حمدى وإخراج خيرى سالم.



حكاية “ألفريدو”

ناقشت الحكاية الأولى "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب" أزمة الإيجار القديم، حيث كانت الفنانة إلهام شاهين تعيش في صراع خلال أحداث العمل مع صاحب المنزل الذي تقيم فيه، لأنه يريد بيعه، وفي النهاية تمكن ابن اخيها فريد صاحب مطعم، الذي جسد دوره الفنان أحمد فهمي، من شراء العقار بأكمله، بعد دخول صراعًا مع منافسه في نفس المنطقة.



من هم أبطال حكاية ألفريدو؟

حكاية ألفريدو يشارك في بطولتها إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، فتوح أحمد، أمير شاهين، عابد عناني، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، من إنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي، والعمل مكون من 10 حلقات.

مسلسل “إيجار قديم”

وهو دراما اجتماعية، دارت أحداثه بين سكان إحدى العمارات السكنية في مصر، المؤجرة للسكان بنظام "الإيجار القديم"، ويحاول "شريف منير" صاحب العمارة البحث عن شقة له في عمارته بعد أن تم هدم العمارة الأخرى الذي كان يسكن فيها ووجد نفسه في الشارع بلا مأوي، فيضطر للعودة إلى عمارته الملك، فلا يجد له مكانًا بهًا، فيبدأ في دراسة حالة سكان العمارة بحثًا عن شقة تصلح لخروج ساكنيها بشكل قانوني ليعيش هو بها.

من هم أبطال مسلسل "إيجار قديم"؟

ويشارك في بطولة المسلسل شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.