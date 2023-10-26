فيلم سينمائي مقتبس يجمع بين ديف باتل وأوليفيا كولمان

القاهرة - محمد ابراهيم - يجتمع الفنان الشاب "ديف بتل" مع النجمة الحاصلة على الاوسكار "أوليفيا كولمان" في بطولة مشروع سينمائي جديد، ستدور أحداثه في إطار رومانسي نفسي معقد.

ووفق موقع "ديد لاين"، هذا الفيلم الجديد سيطرح بعنوان Wicker، ومن المقرر إنطلاق حملة التوزيع والترويج له في مختلف سينمات العالم، مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

الفيلم ستكون قصته مقتبسة من رواية قصيرة طرحت بعنوان The Wicker Husband للمؤلفة "أورسولا ويلز جونز"، وسيخرجه ايلنور ويلسون واليكس هيوستن فيسكر.

أوليفيا كولمان وديف باتل

أعمال مقتبسة قادمة

وكان قد بدأ النجم البريطاني الكبير كينيث براناه تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يطرح ضمن سلسلة أعمال يصورها براناه تقتبس من روايات للمؤلفة الشهيرة أجاثا كريستي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي يجرى تصويره حاليا في مدينة البندقية.

A Haunting in Venice

والفيلم الجديد الذي يقوم بتصويره حاليًا كينيث براناه، هو فيلم من المقرر أن يطرح بعنوان A Haunting in Venice.

والفيلم سيكون الثالث الذي يطرح ضمن مجموعة افلام، صورها كينيث تقتبس احداثها من روايات اجاثا كريستي، الأول منها طرح في عام 2017 بمشاركة النجم جوني ديب في البطولة، وكان بعنوان Murder On the Orient Express.

الفيلم الثاني، طرح بعنوان Death On The Nile وكان بمشاركة جال جادوت في دور البطولة، وهي بالكامل أعمال مقتبسة من روايات لكريستي.