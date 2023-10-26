نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية فريدة سيف النصر في فيلم "فرقة الموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن شخصيتها بفيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز ومنة شلبي والذي يواصل تصويره حاليًا، وتجسد خلال الأحداث دور سيدة تدعى المعلمة قشطة.

فريدة سيف النصر تكشف كواليس مشاركتها في فيلم “فرقة الموت”

وشاركت فريدة سيف النصر، مؤخرًا جمهورها صورة من الكواليس جمعتها بأحمد عز، وعلقت قائلة: "كلنا في الشغل مالناش سيرة غير غزة والعيال لكن ده شغلنا، المعلمة قشطة في فرقة موت مع الجمال والأدب والذوق سوبر ستار أحمد عز، سعيدة إني بتقابل مع جيل جديد، اتفاجئت أن عز عارف شغلي وكمان وهو بيتفرج عليا وأنا بصور عمال يشكر فيا، وهما وصلولي طبعا، والأحلى مدير التصوير هو بتاع دون ذكر أسماء".

واستكملت:"عز اتكلم على نور الشريف بحب في الكواليس، وقال إني محظوظة عشان عملت معاه أهم أعمالي، وهو كمان اشتغل معاه وأهتم بيه جدًا، ومحمود عبدالعزيز وجماله، قد إيه هو بيحبهم"



وأضافت: أحمد عز كان نفسه يشتغل مع عاطف الطيب، وأنا عملت جبر الخواطر معاه وخدت جائزة من نادر جلال، أنا بجد أحمد الله، لإني محظوظة بالجيل اللي حضرته وأنا صغيرة من نجوم مش هتتكرر اتعلمت على إيديهم، والجيل ده بتاع عز وأنا كبيرة عندنا أجيال هتكمل بجدارة.

واستكملت: هقول لكم على حاجة تخبل، تخيلوا أحمد عز ممكن يعمل كوميديا، بقي يقول لي إفيهات قسما بالله حلوة قد ما تفاعل معايا قولتها، يارب ينجحوا كلهم ويكسروا الدنيا.



من هم نجوم فيلم “فرقة الموت”؟



فيلم “فرقة الموت” من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وخالد كمال، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم فرقة الموت



وتدور أحداث فيلم “فرقة الموت” في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويدخل خلاله أحمد عز الذي يقدم شخصية ضابط في صراعات مع خط الصعيد الذي يجسد شخصيته آسر ياسين، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن الاجتماعي.