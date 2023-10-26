نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحكاية بأصواتنا".. تعرف على أسعار تذاكر حلقة سيد رجب ولينا شاماميان في برنامج "Sold Out" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برنامج «Sold out» عن عرض جديد بعنوان “الحكاية بأصواتنا”، ويستضيف خلاله الإعلامي محمود سعد الفنان سيد رجب، والفنانة لينا شاماميان على مسرح «أركان» يوم الخميس 2 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

الإعلان عن موعد الحلقة

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "sold out" عن موعد الحلقة معلقة عليها: "ليلة كلها موسيقى وحكايات من قلب منطقتنا العربية بتعبر عن مشاعرنا وآمالنا، هياخدونا في رحلة معاهم نكتشف فيها إزاي نتمسك بالنجاة والحياة في الأوقات الصعبة بالموسيقى والحكايات".

أسعار تذاكر حضور الحلقة



وتمّ فتح باب الحجز لعرض «الحكاية بأصواتنا» عبر موقع «تذكرتي»، حيث تتراوح أسعار التذاكر على أربع فئات، وجاءت أسعار التذاكر:الفئة الأولى Platinum بمبلغ 400 جنيهًا، الفئة الثانية Gold بمبلغ 300 جنيهًا، الفئة الثالثة Silver بمبلغ 200 جنيهًا، الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيهًا.

تفاصيل soldout

ويتكون برنامج SoldOut Interviews من 3 فقرات الأولى ستكون فقرة حوارية من نجوم ومشاهير الفن والثقافة، والثانية ستكون حفلات أو عروض خاصة للنجوم، أما الفقرة الثالثة والأخيرة ستشتمل على استاند أب كوميدي يقدمه الضيف للحضور.