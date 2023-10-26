نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. إنجى علي تستضيف الإذاعية إيناس جوهر في برنامج "أسرار النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إنجي علي في حلقة، اليوم الخميس، 26 أكتوبر، من برنامج «أسرار النجوم» على «نجوم إف إم»، الإذاعية القديرة إيناس جوهر، للحديث عن مشوارها الإعلامي البارز.

من هي الإعلامية إيناس جوهر؟

الإعلامية القديرة إيناس جوهر من أشهر الإعلاميات المصريات، وقدمت عددًا من البرامج الشهيرة وتقلدت منصب رئيسة الإذاعة المصرية لتصبح ثاني سيدة تتقلد المنصب في تاريخ الإذاعة المصرية.

ما البرامج التي قدمتها الإعلامية إيناس جوهر؟



ومن أهم برامجها التي عملت بها كمعدة «هذا المساء»، «الست دي أمي»، «عندما يأتي المساء»، أما عن برامجها كمذيعة فقدمت كلًا من «تسالي»، «قصة فيلم»، «الجديد في ورق سليفان»، و«النادي الدولي»، و«ألبوم الذكريات»، وحصلت برامجها على جوائز أفضل البرامج في أعياد الإعلاميين.

كما شاركت الإعلامية القديرة في بعض الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل “كوكي كاك” الكرتوني، ومسلسل “بوجي وطمطم”، و”انتبهوا أيها الأزواج”.

ما هي تفاصيل برنامج أسرار النجوم؟

«أسرار النجوم» هو برنامج فني يذاع كل خميس في الساعة الثامنة مساءً على «نجوم إف.إم»، من تقديم إنجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.

يذاع برنامج «أسرار النجوم» عبر نجوم إف إم، الإذاعة الأفضل في مصر والعالم العربي، من خلال تردد “100.6”، بالإضافة إلى قناة “نجوم إف إم TV” على النايل سات، تردد 11900 رأسي، وتعاد الحلقة في يومي الجمعة من الساعة 6 إلى الـ8 مساء، والأحد من الساعة 1 إلى 3 ظهرًا.