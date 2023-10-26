كايلي جينر تتوسع بإمبراطوريتها المليارية بإطلاقها لماركة أزياء KHY

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت كايلي جينر عن توسعها بمجال عملها في الموضة ومستحضرات التجميل، واضافتها لخط أزياء للمعاطف السوداء الجلدية والأحذية، لشركتها التي تقدر قيمتها بمليار دولار.

ووفق ديلي ميل، شاركة كايلي، التعد تعد من مشاهير عالم التليفزيون الواقعي، مجموعة لقطات لتشكيلة المعاطف السوداء التي تتيحها، من خلال خط الموضة الجديد.

كايلي جينر

نجمات سيدات أعمال

وعلى خطى كايلي، التي أعلنت عن ماركتها الجديدة للأزياء KHY، كان لعدد من نجمات هوليوود تجارب خارج مجال عملهن الفني.

وسبق أن أعلنت النجمة الكبيرة أديل عن استعداداها لخوض تجربة ريادة الأعمال، وإطلاق علامتها التجارية الخاصة في مجال الموضة.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن المغنية البريطانية تخطط لإطلاق علامة تجارية لبيع أنواع من مستحضرات التجميلة والمجوهرات والملابس الفخمة.

شركة جديدة

وأطلقت أديل شركتها الخاصة في مجال ادارة الأعمال تحت اسم Melted Stone التي ستتولى من الآن إدارة ما ستقوم به من مشروعات في مجال بيع مستحضرات التجميل والقطع الفاخرة.

وتقول الصحيفة، أن هذه الشركة، وثقت علامة تجارية، ستكون ماركة مسجلة تابعة لأديل، تبيع من خلالها مستحضرات تجميل وعطور وقطع مجوهرات.

هذه العلامة التجارية تم توثيقها تحت مسمى 1، 2، Free، وتوثيقها تم ضمن سوق تجارة هذا النوع من المنتجات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصول موافقة أولية من الجهات المختصة في المملكة المتحدة، باعتبار أن أديل في الأصل مواطنة بريطانية الجنسية.

وتشكيلة المنتجات التي ستطرحها أديل للبيع تحت شعار علامتها التجارية الجديدة، ستضم أيضا تصميمات لملابس داخلية، سيتم تصميمها خصيصا لهذه العلامة التجارية وطرحها للبيع والترويج عبر موقع إلكتروني رسمي يتم إطلاقه لاحقًا.