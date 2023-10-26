نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عن تاريخ الأزهر..عمل سينمائي يجمع أحمد حاتم بـ أحمد فهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد النجم أحمد حاتم والفنان أحمد فهيم على عمل سينمائي جديد بعنوان "المنبر"، والذي من المتوقع أن تكون أحداثه عن الأزهر الشريف، والعمل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال.

حسن المصري

وفي سياق آخر، يعرض حاليًا للفنان أحمد حاتم، بالسينمات فيلم “حسن المصري”، ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.



قصة فيلم "حسن المصري"



تدور قصة الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال شاب يلعب دوره الفنان "أحمد حاتم" ويتعرض لأزمة نفسية حادة نتيجة فقدان عدد من أحبائه وأشخاصه المقربين، ويجد نفسه في مهمة انتحارية لا يجد سوى الموت أمامه بعد أن يقرر الهروب من الماضي ويعمل في شركات الحراسة ليتورط مع مافيا خطيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه المواجهة والحذر حتى لا يخسر مرة أخرى.

مشاركة أحمد فهيم في فيلم “أبو نسب”



أما أحمد فهيم فينتظر في الفترة الحالية عرض فيلم “أبو نسب”، الذي يقوم ببطولته محمد إمام، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ويشارك فيه كل من ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، ماجد المصري، شيرين رضا، وصلاح عبدالله.