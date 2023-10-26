نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مادهوري ديكست حرمت جوهي شوالا من هذا الدور السينمائي في بداية مسيرتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حوار جديد لها، تحدثت نجمة بوليوود القديرة جوهي شوالا عن محاولاتها الحصول على أدوار سينمائية هامة تعزز بها فرصتها للنجاح في بوليوود ببداية مسيرتها.

وفي حوارها الذي نقل موقع "إنديا توداي" جانبا منه، قالت جوهي شوالا، إنه ا لم تنجح في الحصول على دور البطولة في فيلم Raja Hindustani، بعد أن وصفها المنتجين، بأنها لا تقترب من المكانة السينمائية المميزة لنجمة مثل مادهوري ديكست.

الأمر الذي دفعها لوقف المفاوضات مع المنتجين، وابتعادها عن المنافسة على الدور بعد خلاف مع المخرج Dharmesh Darshan.

مادهوري ديكست وجوهي شوالا

بوليوود وترشيحات الأوسكار

وضمن أحدث أخبار عالم بوليوود، الكشف الأسماء المرشحة لأن تكون اختيار الهند للترشح لجوائز الأوسكار في موسم جوائز الأوسكار لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع إنديا توداي، كان من ضمن أهم الاسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الأوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع إنديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالًا بعودة كاران من جديد.

والفيلم، يعد أحدث الأعمال السينمائية لنجمة بوليوود الشابة عاليا بهات، ونجم بوليوود الشاب رانفير سينغ.