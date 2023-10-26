نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تتعاقد على بطولة مسلسل " أبناء الحاج متولي " لرمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة وفاء عامر على بطولة مسلسل “ أبناء الحاج متولي ” ومن المقرر عرضه خلال رمضان المقبل 2024، وهذا العمل ليس له علاقة بمسلسل “ عائلة الحاج متولي” ولكن هذا العمل منفصل كما أوضح مؤلفه.

نجوم مسلسل أبناء الحج متولى

يشارك فى بطولة مسلسل “أبناء الحج متولي” لرمضان 2024 كل من: وفاء عامر ونيرمين الفقي، كل من إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبد الجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

ما هي آخر أعمال وفاء عامر؟

شاركت الفنانة وفاء عامر مؤخرًا كضيفة شرف في مسلسل نصي التاني مع النجم علي ربيع حيث يضم العمل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: رنا رئيس، محمد محمود، أسماء أبو اليزيد، بسنت شوقي، ياسمين رئيس، بالإضافة إلى عدد أخر من النجوم وهم ميرنا نور الدين، جيلان علاء، إيمان السيد، من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، مكون من 10 حلقات.

وتدور أحداث مسلسل نصي التاني في إطار كوميدي، حول موظف يعمل في بنك ويسعى للعثور على فتاة يحبها ليستقر في حياته العاطفية، حيث يقابل في كل حلقة فتاة مختلفة ويعيش في قصة حب معها.

كما شاركت وفاء عامر في رمضان الماضي بمسلسلي هما “ الكتيبة 101 ” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشارك في بطولته آسر ياسين وعمرو يوسف، ومسلسل “ حضرة العمدة ” مع النجمة روبي.