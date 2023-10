نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مسلسل Stranger Things ينتهي من تصوير أحدث أفلامه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الممثل الشاب "داكر مونتجمري" تصوير مشاهد أحدث مشروع سينمائي له، والذي كان يجري تصويره في نيزيلندا في الأسابيع الماضية.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الفنان الشاب المعروف بكونه من نجوم مسلسل Stranger Things، سيكون ضمن أبطال فيلم جديد تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، وسيطرح بعنوان Went Up the Hill.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة الفيلم، فيكي كريبس، التي سبق لها أن حصدت جائزة أفضل ممثلة من مهرجان كان.

وأثارات أنباء حول احتمالية تأجيل الجزء الخامس المنتظر من مسلسل "سترينجر ثينجز" موجة من الغضب العارم بين المترقبين لطرح المسلسل من عشاقه.

ووفق صحيفة ديلي ميل، ظهرت هذه الأنباء التي تفيد بان الموسم الخامس والاخير، لن يتم عرضه خلال عام 2024 المقبل، كما كان مخططًا له، والآن الاحتمالية الأقرب أنه سيتم طرحه للعرض خلال عام 2025 لأسباب غير معلومة حتى الآن.

ومنحت شركة نتفليكس الضوء الأخضر للعمل على مشروع جديد مشتق من مسلسلها الناجح Stranger Things، سيكون أول عمل مشتق من المسلسل الدرامي الشهير.

ووفق "ديد لاين"، وافقت نتفليكس على انتاج مسلسل رسوم متحركة مشتق من أحداث مسلسل Stranger Things، ليكون أول عمل مشتق من أحداث المسلسل الناجح.

هذه النسخة الكارتونية من المسلسل، سيتولى مهمة إنتاجها للتليفزيون "إريك روبيلز" منتج منفذ، ومعه شركة فلاينج بارك.