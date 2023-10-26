نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهرهم "وبينا ميعاد".. تعرف على قائمة مسلسلات موسم دراما الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض باقة من ألمع المسلسلات في موسم دراما الشتاء، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المسلسلات المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

“وبينا ميعاد”



يواصل أبطال الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد "تصوير أحداثه استعدادًا لعرضه مع نهاية موسم الشتاء، وهو بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداوني، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبقينا اتنين



ويواصل شريف منير تصوير المسلسل الدرامي الجديد “وبقينا اتنين”، ومن المقرر عرضه منتصف شهر نوفمبر المقبل، وهو مكون من 20 حلقة، وكان يحمل اسم "قائمة الأماني"، قبل أن يتم تغييره إلى "بقينا اتنين"، ويتناول المسلسل صدمة ما بعد الانفصال والطلاق،وهو من بطولة شريف منير ومجموعة من النجوم مثل رانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج شركة k ميديا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

“الوصفة السحرية”



بدء تصوير المسلسل الأسيوع الماضي والعمل مكون من 45 حلقة ومن المقرر عرضه فى شهر ديسمبر المقبل وهو من بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية وهل يمكن تجنبها إذا عرفت الوصفة السحرية.

مسلسل “زينهم”



وقطع النجم أحمد داود شوطًا كبيرًا في تصوير مسلسله الجديد “زينهم”، والذي يعد أول بطولة مطلقة له في عالم الدراما التليفزيونية والمسلسل مكون من 30 حلقة منفصلة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم.



والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أروما، ويشارك في البطولة كريم قاسم وتارا عماد وعدد من الوجوه الجديدة، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل “حدوتة منسية”



وتواصل النجمة سوسن بدر وأبطال مسلسل حدوتة منسية تصوير أحداثه ليكون جاهزًا للعرض خلال موسم الأوف سيزون، وهو بطولة سوسن بدر، ويشاركها البطولة كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيى.



حكاية “روحي فيك”



وتعرض حكاية روحي فيك ضمن منافسات موسم الأوف سيزون وهي الحكاية الرابعة والأخيرة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، ومن المقرر عرضها مطلع شهر نوفمبر المقبل.

حكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى،