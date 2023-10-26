نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة عيد ميلاده.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة هاني رمزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم يوم ميلاد ملك الكوميديا هاني رمزي، الذي بدأ يخطو خطواته للأولى من المسرح مرورًا بكل مراحل الفن حتى تمكن من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة له، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني”، أبرز المعلومات والمحطات في حياته.

النشأة

ولد هاني رمزي في الإسكندرية، مدينة والدته، عاش فترة الدراسة في بني مزار، محافظة المنيا، بدايته كانت مع وحيد سيف في مسرحية "أنا عايزه مليونير" تأليف الكاتب المسرحي يسري الإبياري وبعدها شارك محمد صبحي في مسرحية "تخاريف ووجهة نظر".

كما شارك في عدد من الأدوار ومن ثم قام ببطولة مجموعة من الأفلام منها فيلمه الشهير "غبي منه فيه"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وشارك في بطولته الفنان الراحل حسن حسني وطلعت ذكريا. درس في كلية التجارة جامعة القاهرة ثم انضم إلى معهد الفنون المسرحية.

بداية التمثيل

بدايته كانت مع وحيد سيف في مسرحية "أنا عايزه مليونير" تأليف الكاتب المسرحي يسري الإبياري وبعدها شارك محمد صبحي في مسرحية "تخاريف ووجهة نظر"،كما شارك في عدد من الأدوار ومن ثم قام ببطولة مجموعة من الأفلام منها فيلمه الشهير "غبي منه فيه"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وشارك في بطولته الفنان الراحل حسن حسني وطلعت ذكريا.

مسلسلات هاني رمزي



شارك هاني رمزي في العديد من المسلسلات التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، منها:رحلة فطوطة السحرية، دعوة للحياة، بنات زينب، غريب، مبروك ألف مبروك، السوق، غاضبون، قلوب عطشى، بيت العلالي، مبروك جالك قلق، العيادة، عصابة بابا وماما، عريس دليفرى، ابن النظام، نظرية الجوافة، جوز ماما (ج3)، إمبراطورية مين، واكلينها والعة (سبع صنايع)، أيام العسل، القاتل الذى أحبني).

المسلسلات الإذاعية



كما شارك هاني رمزي في عدة مسلسلات إذاعية منها: عيلة البرنس، لما بابا ينام، ولاد النوني، شرويت على الإنترنت، مبروك جالك قلق، تحسين وإخواته المجانين ميمي عربيات، لطيف زمانه، هن السهن، مؤذي الزناتي.

البرامج

وكان لـ هاني رمزي نصيبًا في تقديمه العديد من البرامج التلفزيونية منها:

لقاء مستحيل، الليلة مع هاني، هبوط اضطراري، هاني في الأدغال، هاني هز الجبل، هاني في الألغام.