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في حلقة خاصة من "مصر تستطيع".. أحمد فايق يعزي أسرة الشهيد يوسف "الأبيضاني الحلو" على الهواء

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القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم الإعلامي أحمد فايق عبر برنامج "مصر تستطيع" على قناة "dmc"، حلقة خاصة اليوم الخميس، تحمل شعار الألم، حيث يلتقي أسرة الطفل يوسف، شهيد القضية الفلسطينية 2023، والذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو بحث أمه عنه وسط المصابين في المستشفى الذي يعمل فيه والده طبيبا، حين وصفته "أبيضاني حلو وشعره كيري".

أحمد فايق يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد يوسف 

 

يقدم فايق واجب العزاء للجدة التي تحمل الجنسية المصرية، كاشفًا من خلال الحلقة الخاصة مع أسرة يوسف عن سر الحزن الذي جمع العالم كله على هذا الطفل الشهيد، وسر ألم المصريين عليه، فهو فلسطيني مصري ويحمل الجنسية المصرية وجواز السفر أيضًا. 

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رسالة جدة الشهيد يوسف للاحتلال الإسرائيلي 

 

تروي الجدة عايدة عبد العزيز بكلمات موجعة ودموع لم تتوقف تفاصيل وحكايات من حياة الصغير، ومن مشهد استشهاده، ووجهت رسائلها القاسية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ولضمير العالم النائم عن ما يحدث في فلسطين، والذي يكيل بمكيالين تجاه القضية برمتها، ووجهت رسائل الشكر والامتنان والتقدير للرئيس السيسي على موقفه الثابت الراسخ من القضية، والذي عبر عنه بالأفعال وليس بالأقوال والشعارات، موجهة رسائلها لكل العرب "نحن لا نغادر أرضنا..نموت على رملها وندفن فيها ولا نتركها أبدًا.. نحن أصحاب الأرض أصحاب الحق".

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موعد برنامج مصر تستطيع 

 

تعرض الحلقة في الثامنة مساء اليوم على قناة "dmc" ويعتذر بها أحمد فايق عن المشاهد القاسية والمؤلمة وعن المحتوى الذي قد لا يتحمله الجميع، لكنه مع الأسف يحدث في الواقع وبصورة أشد قسوة،البرنامج برئاسة تحرير شيماء البرديني، وإخراج سامي أبو الخير.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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