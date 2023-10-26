نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح برومو الموسم السابع من برنامج "حبر سري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة القاهرة والناس عن موعد عرض الموسم السابع من برنامج “حبر سري”، ونشرت القناة البرومو الدعائي للموسم الجديد والتي ظهرت به الاعلامية أسما إبراهيم وأصوات عدد من ضيوف البرنامج.

موعد عرض أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج حبر سري

ومن المقرر أن يتم عرض أولى حلقات الموسم الجديد الخميس الثاني من شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد تأجيل عرض البرنامج في موسمه الجديد مؤخرًا بسبب أحداث غزة والتي كان من المقرر عرضه في منتصف شهر أكتوبر الحالي.

أسما إبراهيم تدعم القضية الفلسطينية

وخلال الأيام الماضية حرصت أسما إبراهيم على دعم فلسطين وكانت ضمن النجوم الذين نشروا صورة موحدة تضم العلم الفلسطيني وخريطة فلسطين، مع رسالة نصها: "هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية، ولا يعترف بمسميات أخرى سوى فلسطين".

كما شاركت أسما إبراهيم في التبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري، وأعلنت ذلك خلال حسابها الرسمي بموقع “ انستجرام ” ودعت الجمهور للتبرع للهلال الأحمر، حيث قامت بالمساعدة في أدوات الاغاثية والطبية وقدمت شكر لجهود القائمين على الهلال الأحمر والشباب المتطوعين من أجل إغاثة أهل غزة.

استعداد أسما إبراهيم للموسم السابع من برنامج حبر سري

وكانت أسما إبراهيم بدأت خلال الفترة الماضية تصوير الموسم السابع من برنامج "حبر سري" استعدادًا لعرضه عبر قناة "القاهرة والناس" وذلك بعد نجاح المواسم السابقة.