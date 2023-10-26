نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهتاف بالحرية".. حفل ويجز يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعد دعمه للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دائمًا ما يحرص مطرب الراب ويجز على دعم القضية الفلسطينية جراء ما يشهده الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم حرب راح ضحيتها آلاف الأرواح البريئة، منذ بداية الجهوم والمسمى بعملية “طوفان الأقصى”، واستكمالًا لمساندة الشعب الفلسطيني كان قد أعلن ويجز عن والتبرع بجزء من أرباح جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لدعم فلسطين.

وتفاجأ جمهور ويجز أثناء الحفل بوقف المطرب حفله الغنائي الذي كان يحييه في الساعات الماضية بكندا من أجل الهتاف بالحرية لفلسطين، وطلب من جمهوره، ضرورة استخدام هواتفهم المحمولة وفتح في بث مباشر من الحفل، بهدف دعم أهالي غزة، وهتف ويجز معهم باسم فلسطين باستخدام اللغة الإنجليزية.

ونشر الفنان ويجز مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، حيث ظهر فيه أجواء تزين الحفل بالعلم الفلسطيني والشال الفلسطيني، وحرص عدد كبير من الحضور على التلويح بعلم فلسطين، مطالبين بالحرية لفلسطين.

ويجز يرفض إلغاء جولته الغنائية في أمريكا.. ويعلق "يجب استخدام صوتنا تضامنًا مع فلسطين"

وكان قد أعلن ويجز عن التبرع بجزء من أرباح جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لدعم فلسطين، وعبر عن رفضه بشكل قاطع فكرة إلغاء أو تأجيل جولة حفلاته المقبلة وقرر جعلها منبرًا للوقوف والتضامن مع الشعب الفلسطيني ونشر الوعي بما يتعرضون له من ظلم، ليعلن عن تضامنه الكامل ودعمه مع القضية الفلسطينية، حيث أصدر بيانًأ عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، جاء فيه: “بينما تنفطر قلوبنا علي أخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية، لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات".

وأردف ويجز: “وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكافة المدنيين في غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم.. نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعي”.

في لندن.. ويجز يدعم القضية الفلسطينية ويتظاهر مع الشعب

وكان قد شارك مطرب الراب ويجز في المظاهرات الاحتجاجية بإنجلترا تضامنًا مع شعب فلسطين، تعبيرًا عن الرفض التام لقتل الأطفال ظلمًا وهدم منازلهم والهجمات والاعتداءات الوحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر ويجز صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهر من خلالها المظاهرات التي تجري الآن في مدينة لندن بإنجلترا، وسط الآلاف من الجماهير المتظاهرين، تضامنًا مع فلسطين وقطاع غزة.