انت الان تتابع خبر في أول تجربة لها.. مي عز الدين تقدم "زواج إصطناعي" في السعودية مع هذا النجم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الحساب الرسمي "لموسم الرياض"، منذ قليل عن البوستر الدعائي لمسرحية "زواج إصطناعي"، والذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية مي عز الدين وهذا هو أول عمل مسرحي لها، والذي سيقدم على مسرح محمد العلي في السعودية.

ونشرت الصفحة الملصق الدعائي للمسرحية حيث ظهر فيه أبطالها: مي عز الدين ومحمد سلام وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

وجاء إعلان المسرحية تأكيداً لما نشرته "لها" قبل شهرين عن خوض مي عز الدين تجربتها المسرحية الأولى في "موسم الرياض".

يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين الفنية، مسلسل "سوق الكانتو" الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها في بطولته الفنانون: أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، عبدالعزيز مخيون...، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في عام 1920 داخل سوق البالة الشهير في وسط البلد، حول الشاب "طه القماش" الذي يعمل في السوق بجانب حكايات أخرى عن السوق يعود تاريخها الى وقت مضى، حيث تنشأ بينه وبين الفتاة السكندرية "راوية" قصة حب قوية لكن تواجه صعوبات كثيرة خلال الأحداث.