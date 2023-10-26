بأولى دورات مهرجان فن النهام.. الكويت تعلن قائمة المشاركين

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الكويت، قائمة المشاركين بالمهرجان الأول لفن النهام بدول الخليج العربية، والذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الآدائية بالمملكة العربية السعودية، وتقام فعالياته بالواجهة البحرية لمدينة الدمام خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري، وحتى 2 من شهر نوفمبر المقبل، بهدف إحياء فن النهمة - الذي تشتهر به منطقة الخليج -وحمايته من الإندثار.

وقال السيد مساعد الزامل، الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، ورئيس الوفد الكويتي، إن المشاركة الكويتية بالمهرجان الأول لفن النهام بدول الخليج تحظى برعاية من معالي السيد عبد الرحمن بداح المطيري، وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ودعم سعادة الدكتور محمد خالد الجسار، أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تأتي في إطار حرص الكويت على المشاركة في كافة الجهود الخليجية الهادفة لصون وإحياء التراث ببلدان المنطقة باعتبار أن التراث هو جزء أصيل من الهوية الوطنية لبلدان المنطقة، بجانب الحرص على تقديم الفنون الكويتية الأصيلة لجمهور بلدان مجلس التعاون الخليجي وبلدان المنطقة العربية والعالم، وذلك لما تجسده الفنون من جسر للتواصل بين الشعوب والثقافات، مؤكدا على أن الوفد الكويتي يضم خبرات كويتية من الوجوه الكويتية التي تعد من حراس تراث الكويت والخليج والعالم العربي، من أمثال الدكتور فهد الفرس، والدكتور خالد القلاف، وعبدالله المرشد وعبدالحميد الصقر، والخبير فتحي الصقر الذي يشارك بلجنة التحكيم بمسابقات المهرجان، حيث سيتم تقديم الفنون البحرية وفن النهمة بشكل خاص.

ومن جانبه، قال يوسف أحمد الجمعان، مدير عام للعلاقات العامة والاتصال والإعلام بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، إن وفد بلاده الذي يرأسه السيد مساعد الزامل، الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس، يتكوّن من فرقتين تراثيتين هما: فرقة بني حسين، وفرقة معيوف المجلي التراثيتين.، بجانب النهامين والشعراء: عبدالعزيز الحملي، وصالح عبدالعزيز دشتي، ومشعل القصير، إضافة إلى عبدالله بندر البزالي، وخالد السني، من إدارة الموسيقى والتراث الشعبي بالمجلس الوطني، والباحثين سارة الرومي، ومحمد المهنا.

وكانت هيئة المسرح والفنون الآدائية بالمملكة العربية السعودية، قد أعلنت عن إطلاق مهرجان النهام في نسخته الأولي لتشارك فيه كافة دول مجلس التعاون الخليجي على أن يصبح حدثًا سنويًا، وذلك بهدف منح الأجيال الجديدة فرصة التعرّف إلى هذا الإرث الثقافي الفريد من نوعه في العالم، الذي تتميز به دول مجلس التعاون الخليجي جميعًا.

يُذكر فن النهام هو واحد من أهم الفنون التي تُميز الموروث الثقافي الشعبي الخليجي المرتبط بالغوص على اللؤلؤ قديما، وهو ما كان يُعرف بـ "النهمة" وهي فن موسيقي غنائي يهدف إلى الترويح عن البحارة ورفع معنوياتهم وتشجيعهم على القيام بالمزيد من الأعمال.