نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أقل من 24 ساعة.. هاني شاكر يحقق 35 ألف مشاهدة بـ "الهوية عربي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت أغنية المطرب هاني شاكر الجديدة "الهوية العربي" نجاحًا كبيرًا، والتي طرحها مساء أمس علي جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأحداث غزة، حيث حصدت أكثر من 35 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في أقل من 24 ساعة.

أغنية "الهوية عربي" من كلمات الشاعر أسامة حسن، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك وقد قام بوضع رسالة في أول الفيديو (إهداء من جميع أفراد هذا العمل الفني إلى أرواح الشهداء والشعب الفلسطيني الصامد).

هاني شاكر: قدمنا أغنية "الهوية عربي" في حب أهلنا بفلسطين

وصرح الفنان هاني شاكر، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، إن الفن له دور مهم، ولا ينكر أحد أهمية القوة الناعمة، وأحيانا هناك أغنية يكون لها مفعول المدفع في نفوس الناس، والفن يعد رسالة، مبديًا سعادته بأنه يواكب كل الأحداث السياسية على الساحة العربية، لافتًا أنه يعد المطرب الوحيد الذي غنى لكل الدول العربية، وأنه طرح عدة أغاني لفلسطين آخرها "الهوية عربي".

كما كشف أنه جرى تأجيل مهرجان الموسيقى العربية لتزامن انعقاده مع الأحداث في غزة، وسيتم تحديد موعد إقامته قريبا.

آخر أعمال هاني شاكر

حيث قد طرح مؤخرا أمير الغناء العربي هاني شاكر 3 أغاني هم "بلاد البخت" والذي احتلت قائمة الأكثر استماعًا وترويجًا فور طرحها لأكثر من 3 أسابيع و"الكبير" و"مروق" ولكنه قد وقف حاليًا العمل في باقي الأعمال، كما قام بتأجيل عدد كبير من الحفلات الذي كان يقوم بإحيائها الفترة القادمة بسبب الوضع الراهن في فلسطين وتضامنا مع أحداث غزة.