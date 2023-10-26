حقيقة تقديم الجزء الثاني من عائلة الحاج متولي !

الرياض - محمد الاطلسي - كشف السيناريست حسين مصطفي محرم عن حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل عائلة الحاج متولي ، والذي كان قد قدمه والده السيناريست الراحل مصطفي محرم وقام ببطولته الفنان الكبير نور الشريف

وقال حسين مصطفي محرم في تصريحات خاصه لصدي البلد : لا يوجد استكمال لاحداث مسلسل عائلة الحاج متولي بدليل ان كل الابطال المرشحين لم يكونوا متواجدين في الحاج متولي الاصلي.

وتابع حسين مصطفي محرم حديثه قائلا : اولاد الحاج متولي يعد من نوعية الاعمال spin off وهذا النوع من الدراما موجوده في امريكا ونحاول ان نجعله موجود في الدراما المصريه من خلال هذا المسلسل .

ومرشح لبطولة العمل حتي الان. كل وفاء عامر ونيرمين الفقي ، كل من إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبد الجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.