انت الان تتابع خبر "رفضت التنازل عنه".. لن تصدقوا ماهو الشرط الذي وضعته سلوى عثمان في عقد زواجها !!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال لقاء تلفزيوني لها، تحدثت الفنانة سلوى عثمان عن حياتها الشخصية مؤكدة حبها لزوجها بشكل كبير للغاية حيث كان له الدور الأكبر في نجاحها.

وقالت سلوى عثمان خلال استضافتها في برنامج كلام الناس: اتجوزت مرتين والمرة الأولى انفصلت وبعد كام سنة اتجوزت زوجي الحالي وبقالنا 15 سنة متجوزين.

وتابعت: شغلي بالنسبة لي خط أحمر مع أي حد بتجوزه وبتفق أني عمري ما هسيب شغلي وحطيت بند في عقد زواجي من زوجي الحالي علشان الشغل والمأذون سألني في شرط عاوزة تحطيه في العقد قلت له أني ما أسيبش شغلي.

وأضافت: زوجي الحمد لله حابب الشغل بتاعي ومتفهم، وعارف أني بكون مشغولة في رمضان وساعات بنبات في الشغل وعنده فكر ومحتوي الموضوع، ومع ذلك أنا مش بقصر معاه في البيت مش معنى إني مشغولة ما عرفش حاجة عن هدومة وشغله لكني عندي ترتيب في حياتي أني ما أقصرش.تصدرت الفنانة المصرية حورية فرغلي، مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد أن قامت ببث فيديو مباشر عبر حسابها على إنستجرام، تعلن فيه عن تبعها بكامل أرباحها من البازار الخاص بها لإخواننا الفلسطينين في غزة.

وكانت حورية قد تفاعلت مع أحداث غزة الفترة الماضية حيث نشرت من خلال "إنستغرام" فيديو وجهّت من خلاله رسالة الى أهل فلسطين، قالت فيها: "أنا بعمل الفيديو ده تضامن مع شعب فلسطين الحبيب وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي أنا بشوفه، ويا رب فك كربهم وينصر أهلنا في فلسطين، الأطفال اللي بيموتوا مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بتروح ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، معقولة الناس تروح ضحايا حد عمل حاجة غلط هما ذنبهم إيه الناس دي تموت، يعني انتوا بتحاسبوا شعب بسبب فئة غلطت حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة".

وأضافت: "أنا مليش في السياسة خالص ولا بتكلم فيها بس والله العظيم لأول مرة، لازم جامعة الدول العربية تتكلم وتعمل حاجة، واحد يحاسب البلد كلها، وحرام الأطفال اللي بتموت دي اللي مش ذنبها إنها جت الدنيا تخرج وتدخل الدنيا بمزجنا إحنا".

واختتمت حورية فرغلي رسالتها بالقول: "بصراحة أنا حزينة جداً جداً وبشوف الفيديوهات بتقطع وساعات مش بقدر أكملها بس لازم يكون فيه حل، ولازم الناس اللي تقدر تحل تحل بجد حرام اللي بيحصل ده وأنا بدعي ربنا إن الموضوع ده ينتهي".