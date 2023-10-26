نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار عن إلغاء حفلاته: أقل حاجة نعملها لأهالي فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي إلغاء حفلاتهم الغنائية، التي كان من المقرر إقامتها للاحتفال مع الجمهور في الفترة القادمة، وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وكان ومن بين هؤلاء النجوم المطرب وائل جسار والذي قرر إلغاء 3 حفلات غنائية له في مصر والكويت، وأدان بشدة حادث مستشفى المعمداني التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، معبرًا عن حزنه الشديد بسبب الأوضاع الأخيرة في غزة من خلال لقائه في برنامج ET بالعربي.

كشف وائل جسار عن غضبه وحزنه جراء الأحداث الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين الشقيقة من أحداث مأساوية وخاصة حادث مستشفى المعمداني، وقال خلال لقائه في برنامج ET بالعربي عن إلغائه 3 حفلات له: "ده الطبيعي وأقل حاجة بنعملها لغزة وأهالي فلسطين، البلد اللي بيعاني من سنة 1948، وشوفنا مؤخرًا اللي بيحصل في مستشفى المعمداني ودي وحشية لا توصف، ربنا يقدر شعب فلسطين وبإذن الله هيفضلوا صامدين وبنشد على أيديهم ونقولهم إحنا كلنا معكم وجنبكم".

تضامنًا مع أهالي غزة.. وائل جسار يعلن تأجيل حفله بالكويت

وكان قد أعلن الفنان وائل جسار، تأجيل حفله والذي كان من المقرر إقامته في دولة الكويت، بمسرح أرينا، في شهر نوفمبر المقبل، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة.



وكتب وائل جسار عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "تم تأجيل حفلة الكويت أرينا تضامنًا مع أهلنا في غزة.. الله يرحم الشهداء في الجنة ونعيمها إنا لله وإنا إليه راجعون".



أغنية "حد يحيني"



ومن ناحية أخري، يستعد وائل جسار لطرح أغنيته الجديد بعنوان "حد يحينى"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر قناته الشهيرة "يوتيوب"، والمحطات الإذاعية.

وفي نفس السياق، طرح جسار آخر أغنياته منذ فترة بعنوان "لو تخاصمنى" على يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى من كلمات لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.