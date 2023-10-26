نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمساندة أهالي غزة.. لبلبة تشارك في فريق متطوعي الهلال الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نجوم الفن في الوطن العربي تقديم رسالتهم في مساندة الشعب الفلسطيني، بعد تعرض قطاع غزة لدمار شامل من قبل الكيان الصهيوني، وحرصت النجمة لبلبة على انضمامها مع فريق جمعية الهلال الأحمر المصري، ومساندة أهالي فلسطين بسبب ما يتعرضون له من ظلم.

أعلنت النجمة المصرية لبلبة عن تطوعها في جمعية الهلال الأحمر المصري، ونشرت فيديو وبعض من الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” وهي تشارك في تجهيز صناديق التبرع لفلسطين مع الهلال الأحمر كما ظهرت وهي ترتدي الملابس الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، وعلقت " لبلبة في زيارة خاصة لجمعية الهلال الأحمر المصري لدعم الفلسطينيين".

تصريحات لبلبة

وكانت قد أصابت الفنانة لبلبة بحالة من الحزن عقب مفاجأتها بإنتشار فيديو ينسب لها تحت عنوان "شوف لبلبة قالت إيه عن موقف محمد صلاح من فلسطين، مُضيفة: "ورحمة أمي ما أعرفه".

وقالت في بيان رسمي: "عندما وجهت لي نقابة المهن التمثيلية الدعوة لحضور الوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين وغزة، ذهبت إلي مكان الإجتماع وعندما وصلت تجمع من حولي الصحافة ووسائل الإعلام يسألونني عن مايحدث في غزة، والحقيقة قلت كلام من القلب لإني موجوعة مما نسمعه ونشاهده يوميا مما يتعرض له الشعب الفلسطيني، فهم أخواننا، وما يتعرض له الأطفال الأبرياء".

" لا يمكن أن أغلط في أي شخص".. لبلبة تكشف كواليس الفيديو المنتشر لها عن محمد صلاح

وتابعت:" وبعدما أنهيت حديثي، وجدت شخصًا ما يسألني رأيي فيما قاله محمد صلاح، ورددت عليهم بأنني لم أسمع ما قاله لإنني لست من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعدها بيومين فوجئت بتغيير في كلامي في المونتاج وإنني قلت إنني لا أعرف من هو محمد صلاح، وهو ما لايمكن أن أقوله نهائيًا، فأنا احترم الجميع ومحمد صلاح ليس فقط فخر العرب بل هو فخر العالم أجمع، وجمعينا نحبه، ولا يمكن أن "أغلط في أي شخص"، كما أن هذا الكلام ليس مجال الآن".