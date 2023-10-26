انت الان تتابع خبر زوج ندى الكامل الجديد يحرق قلب طليقها أحمد الفيشاوي ويكشف ما كان يفعله معها "في السر" قبل الزواج!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الممثل الشاب أحمد خالد، زوج ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، تفاصيل زواجه منها، موضحا أنه كان يحبها منذ 10 سنوات قبل طلاقها من زوجها السابق.

وقال زوج طليقة الفيشاوي، ببرنامج "تفاصيل": "قصة الحب ابتدت بينا من 10 سنوات، وكنا جيران في شارع واحد بدمياط ، وبعدها يشاء القدر أنه يحصل بينا تواصل ونبقى أصحاب وحبينا بعض".

وتابع: "هي عارفة أنا شاريها والحياة معايا هتكون مختلفة وقولتلها الكلام ده قبل كده وفي تفاصيل خاصة بينا صعب حد يعرفها.. وأتقدمت لها بعد طلاقها من أحمد الفيشاوي بـ عام".

وعن انتقاد البعض لهما بسبب فارق العمر بينهما، فأوضح أنه عامين فقط وليس 10 سنوات مثلما ذكر البعض.

وكانت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي كشفت حقيقة علاقتها بالممثل الشاب أحمد خالد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اتجوزنا من شهر، ودي مش خطوبة ده جواز".

وانفصلت ندى الكامل عن الفنان أحمد الفيشاوي عام ٢٠٢١ بعد زواج دام ٤ سنوات.بعد إعلانه عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج إصطناعي"، والتي ستعرض في السعودية ضمن فعاليات موسم الرباض، وقد تعرض الفنان محمد سلام لكثير من الانتقادات ولكن هناك من الفنانين الذين أشادوا بموقفه منهم الفنان حمزة العيلي.

وعبر حسابه على Facebook، كتب حمزة العيلي "محمد سلام .. إنسان نقي صادق أحبه و أحترمه صديقاً وفنا، موقف حقيقي بمقام جهاد لا لوم على أحد ... ولكن هذا أقل ما يمكن فعله".

من ناحية أخرى، اعتذر الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

وفي مقطع فيديو نشره عبر انستجرام أعلن محمد سلام اعتذاره عن عدم السفر إلى السعودية لتقديم المسرحية بسبب استمرار العدوان على غزة.

وقال محمد سلام "السلام عليكم ورحمة الله إنشالله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إنشالله يوم 30 أكتوبر".

وتابع محمد سلام:"هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية واهزر وارقص واخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم".

وأوضح:"أنا مش هقدر أسافر طبعًا وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إني أسافر بكره إنشالله لأني كنت على أمل أن الموسم يتلغي أو يتأجل مثل مهرجانات الجونة والقاهرة أو الموضوع يهدى في فلسطين، ونقدر نعرض لكن مفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي في ناس عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل، فأنا ازاي أروح اعرض وناس بتموت في فلسطين، حاسس لو أنا عملت كده هبقى كأني زي اللي بقتلهم بالظبط، هبقى خذلتهم وهبقى بغني وارقص، فأنا بعتذر عن المشاركة في موسم الرياض واللي بيحصل في فلسطين قضية كل مسلم، وواجب على كل مسلم، فأنا مش في إيدي حاجة أقدر أقدمها، فلما نموت وربنا يسألنا عملت إيه لأخوك في فلسطين أنا هرد أقول إيه؟ هقول في وقت الأحداث في فلسطين أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية وبرقص وأغني فأنا مش هقدر أعمل كده".

واختتم:"كان عندي الموسم يتأجل أو يتلغى، فأنا مش هقدر أشارك في المهرجان ده وحابب أقول إني كنت في مشكلة مش عارف أسافر ولا أعمل إيه؟ والتمثيل هو أكل عيشي، لكن لو مسافرتش هل هموت من الجوع؟ بالتأكيد لا".

يذكر أن الفنان محمد سلام قد شارك في الجزء السابع من مسلسل "الكبير" الذي عرض رمضان الماضي إلى جاتب كل من أحمد مكي وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وحاتم صلاح ورحمة أحمد ومصطفى غريب وحسين أبو حجاج وسماء إبراهيم وعبد الرحمن حسن، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم نور وأحمد السقا وكمال أبو رية، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.