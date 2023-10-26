بتول بني تستعد لإحياء حفل خاص بالنساء بالسعودية.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة بتول بني، لاحياء حفل غنائي كبير للسيدات فقط بالمملكة العربية السعودية يوم 4 نوفمبر المقبل.



ومن المقرر أن تقدم بتول بني في حفلها بـ جدة باقة من أبرز أغانيها بالاضافة إلى أغاني التراث الحلبي التي تشتهر بتقديمة في جميع حفلاتها.

مشاركه بتول بني في مهرجان جرش



وشاركت الفنانة بتول بني لأول مرة في مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2023 بالدورة 37، بجانب عدد كبير من نجوم الوطن العربي أبرزهم: هاني شاكر، جورج وسوف، راغب علامة، نجوى كرم، صابر الرباعي، وائل كفوري، عبير نعمة، جورج نعمة، خالد عبدالرحمن، عمر العبد اللات، نداء شرارة، وديانا كرزون.

وفى سياق مختلف أحيت مؤخرًا الفنانة بتول بنى، سلسلة من الحفلات الناجحه فى الولايات المتحدة الأمريكية رفقة النجم اللبنانى مروان خورى.



ونشرت بتول، مجموعة من الفيديوهات لها عبر حساباتها الرسمية على الفيسبوك والإنستجرام، ونالت على إعجاب وتفاعل عدد كبير من المتابعين لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.

بتول بني هي مطربة سورية الأصل، شاركت في برنامج "ذا فويس" عام 2018، وتعتبر من الأصوات المميزة جدا في الوطن العربي، حيث نالت إعجاب الجمهور والنقاد الفنيين، منذ إطلاق أولى أعمالها الفنية الخاصة، ويضم رصيدها الفني مجموعة مميزة من الأعمال، كما تتميز بتقديمها الفريد لأغاني التراث الحلبي والمصري في عدد كبير من الحفلات والمهرجانات الفنية.