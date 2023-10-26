نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على خطى تحية كاريوكا ونادية لطفي.. القوى الناعمة في مصر تساند القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا في دعم القضية الفلسطينية، يواصل نجوم الفن في الوطن العربي تقديم رسالتهم في مساندة الشعب الفلسطيني، بعد الانتهاكات والدمار التي تعرض لها قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحرص عدد من نجوم الفن المصريين على انضمامهم مع فريق جمعية الهلال الأحمر المصري، ومساندة أهالي غزة بسبب ما يتعرضون له من إبادة جماعية وقهر.

وتظل النجمة نادية لطفي هي الأبرز في دعم القضية الفلسطينية، حيث ذهبت عام 1982 إلى لبنان ومكثت أسبوعين مع المقاومة الفلسطينية ووثقت بنفسها العديد من الأفلام الوثائقية التي تكشف عن جرائم الكيان الصهيوني، وخاطرت بحياتها وذهبت إلى الجبهة للانضمام لطاقم التمريض فى مستشفى المعادى العسكرى هناك، وكذلك الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا كانت لها دور هام خلال حرب أكتوبر فى جمع التبرعات ومع جمعية الهلال الأحمر وفى مستشفى قصر العينى، حيث أقامت لشهور فى عنبر 21 لخدمة الجرحى والمصابين.

فقد تقدم وفد من نقابة المهن التمثيلية لتتطوع في جمعية الهلال الأحمر المصري وقاموا بشاركتهم في رفع المساعدات والمعونات الإنسانية داخل الشاحنات التي سوف تقوم بتوصيلها لأهالي غزة، وكان أبرزهم الفنان أشرف زكي، روجينا، إيهاب فهمي، إلهام شاهين، دنيا عبد العزيز، بسمة، علا غانم، رحاب الجمل، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.

بلغات العالم.. نجوم الوطن العربي ينشادون المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية بغزة

وقام النجوم بنشر فيديو ناشدوا خلاله المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية وتحدثوا فيه بلغات مختلفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني معربين عن استيائهم الشديد بالأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية، وضم الفيديو مجموعة كبيرة من المشاهير والمصورين والمؤثرين ونجوم الإعلام من مختلف البلدان بإطلاق مناشدة لوقف الإبادة الجماعية في غزة منهم يسرا، درة، عمرو يوسف، جومانا مراد، فيدرا، كريم فهمي، أكرم حسني، أمينة خليل، أحمد فهمي، عمرو محمود يس، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، وعدد كبير غيرهم.

وفد من نقابة المهن التمثيلية يصل رفح لدعم الأشقاء في غزة

وكان قد ذهب وفد من نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، إلى معبر رفح خلال الأيام الماضية، لدعم الأشقاء في غزة، والشهداء الفلسطينيين، مُمثلين عن فنانين مصر، وشارك بالوفد، الفنانين: “ميدو عادل، سامح بسيوني، محمد محمود، سامح حسين، عزوز عادل”.

وأكد الفنانون دعمهم للشعب الفلسطيني، وحقهم في أرضهم، وأن مصر وفلسطين يد واحدة، موجّهين رسالة للشعب الفلسطيني، قائلين: “تمسّكوا بأرضكم، وحقكم كشعب في العيش بأمان، ستظل مصر هي الدرع والحامي الأول لفلسطين”.