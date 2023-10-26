انت الان تتابع خبر أول صورة واضحة لخطيبة أحمد سعد الجديدة الذي طلق زوجته علياء بسيوني بسببها والجمهور.. "بجد ملكة جمال"!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت صفحة شربليتا الشهيرة والتي تهتم بأخبار الفن والمشاهير الجمهور بعدما كشفت عن حبيبة الفنان المصري أحمد سعد.

صفحة "شربليتا" أكدت وجود علاقة بين الفنان المصري أحمد سعد والفنانة اللبنانية مها فتوني، الأمر الذي فاجأ الجمهور وأحدث ضجة في الوسط الفني

حيث أكدت أنه بدأ في دعمها لكي تصبح نجمةوذلك من خلال تقديمه أغنية جديدة معها.وكانت علياء بسيوني طليقة أحمد سعد قد اعلنت عن طلاقهما، وذلك من خلال ستوري عبر انستغرام، جاء فيها :

الحمد الله على كل شئ ، تم الطلاق بيني و بين احمد من شوية بناء على رغبته .. حابة اشكر احمد جدا على اصله الـ الغير طيب و معدنه السئ وحابة اقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا الجميلة الانا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماماً و حاولت و عديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الاسرة دي.

واكملت علياء : وعشان المشوار الانا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي . شكراً على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 ايام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل و خروجاته وبعدها شغلك .

اكبر شكر على المقلب الانا اخدته في العلاقة دي و الكنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها و انت طلعتها والا تسوى . ربنا معايا انا و بناتي في الجاي و ينتقم منك و يديلك على اد كل حاجة حصلت.