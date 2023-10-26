وفاة زوجة الفنان سمسم شهاب بعد صراع مع المرض اللعين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:30 مساءً - أعلن عدد من الأصدقاء المقربين للمطرب الفنان سمسم شهاب، قبل قليل، وفاة زوجته، بعد صراع مع المرض اللعين، داخل أحد المستشفيات الكبرى.

سبق وأعلن سمسم شهاب، تعرض زوجته لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة، وطالب جمهوره بالدعاء لها.

وكتب عبر حسابه الرسمي يموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» قائلا: «وحتي في العناية المركزة في حالة صعبة جدا أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب، الأمل في رب العرش العظيم هو قادر على كل شيء».

في عام 2022 أعلن سمسم شهاب، إصابة زوجته بمرض السرطان وبدء دخولها في مراحل العلاج من المرض، والحصول على جرعات الكيماوي اللازمة، وتأكيده وقتها أن حالتها الجسدية هزيلة للغاية في ظل هذه الظروف الصعبة.