الفنان محمد نجاتي: البوست والشير والتظاهر لدعم القضية الفلسطينة ده كلام مالوش نتيجة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد نجاتي عن طريقة دعمه للقضية الفلسطينة وذلك من خلال استضافته في برنامج free time والذي يعرض علي شاشة قناة هي وقال ان البوست والشير والمظاهرات مهم جدا لكن مالوش نتيجة انا سلاحي غير وان حل القضية اولا في ايد ربنا ونتوجه وندعي ومن خلال شغلي اللي هو سلاح من أسلحتي أقدر أوصل صوتي للعالم.

وأضاف ان الناس هاجمته علي السوشيال ميديا لما نزل بوست وفيه علم بلده مصر لذلك هو بيلتزم الصمت كما امرنا في الدين الاسلامي عند ظهور الفتن لكن فلسطين عربية وفي مؤمرة علينا كلنا كعرب ومش احنا اللي هنقرر نعمل ايه لان في ناس بتحكمنا والرئيس السيسي احنا فوضناه وهو اكتر واحد يعرف ايه المفروض يحصل دلوقتي وممكن نكون بنتجرجر لحرب احنا مش مؤهلين ليها .

برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية نسمهار الصغير و الإعلامية يارا أحمد علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور .