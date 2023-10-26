نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان محمد نجاتي: قبلت أعمال فنية بسبب الأزمات الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الفنان محمد نجاتي وذلك من خلال استضافته في برنامج free time والذي يعرض علي شاشة قناة هي مع الإعلامية يارا والإعلامية نسمهار إن كل النجوم الكبار قبلوا أعمال فنية ماكنوش راضين عنها بسبب الظروف المادية.

و تابع: “وأنا عملت كده لكن مش ندمان عليهم وفي نجوم بتحصلهم أزمة في منتصف عمرهم وبعدين بيرجعوا أقوي والمهم لما اقدم عمل فني يكون مكتوب حلو ومخرج متمكن من أدواته اقدر من خلال أظهر الدور”.

وأضاف أن دوره في مسلسل بابا المجال لم يكن به بطولة لكن بفضل الله أصبح قادر على توضيح نموذج لظابط الشرطة ليشعر المشاهد أنه بطل من أبطال العمل.

برنامج “ free time “تقدمه الإعلامية يارا احمد والإعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.