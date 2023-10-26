محمد نجاتي: احنا في عصر التريند مش التاريخ الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - أضاف الفنان محمد نجاتي وذلك من خلال استضافته في برنامج “ free time “ والذي يعرض علي شاشة قناة هي مع الاعلامية يارا ونسمهار وقال ”إن تريند منة عرفة خلاني اطلع في برامج كتير واستغربت لان بيكون في أعمال فنية كتير عملتها ماخدتش نفس الصدي، ووجهه رسالة للفنانة منة عرفة ان ربنا يوفقها ويتمني يراها في أعمال”.

وصرح قائلا: إننا في عصر التريندات مش الأعمال الفنية والتريند الإيجابي هو اللي بيستمر زي مثلًا جائزته احسن ممثل عالمي في " فيلم عرق البلح" ماكنش في وقتها سوشيال ميديا تظهر دوري.

الفنان محمد نجاتي: أزمة منة عرفة هايف.. واشتغلت بسبب التريند



واما عن رأيه في اشتراك الفنانين في تحديات برنامج " التيك توك “ بهدف الفلوس: ”ارفض ان بناتي تعمل فيديوهات علي برنامج " التيك توك “ بهدف كسب دولارات لإنه مكسب مفهوش محتوي ماحبش اعمله ولا بناتي”.

تفاصيل برنامج “ free time “

برنامج “ free time “ تقدمه الاعلامية يارا أحمد والاعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش اهم القضايا المطروحة بين الجمهور.