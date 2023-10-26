انت الان تتابع خبر تحولت لعجوز بدينة.. بعد تجاوزها 77 عام لن تصدقوا كيف أصبح شكل الفنانة إيمان !! صورة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادت النجمة اللبنانية إيمان لصدارة التريند بعدما تداول كثيرون صور لها في احدث ظهور لها، حيث تغير شكلها تماما بعدما تجاوزت 77 عام.

الفنانة إيمان بدأت حياتها الفنية على خشبة المسرح بعد أن اكتشفها الفنان شكيب خوري، وقدمت بعدها العديد من الأعمال الفنية.

ومؤخرا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبنانية إيمان، وهي في عمر 77، حيث ظهرت فيها بشكل اثار اندهاش الجمهور من شكلها.

الصورة حصدت عدد كبير من التعليقات الجميلة خاصة وأنهم التفتوا لمحافظة الفنانة إيمان على جمالها وجاذبيتها حتى اليوم فملامحها لم تتغير بتاتاً، رغم كبر سنها، ولكن وزنها زاد عما كان عليه.