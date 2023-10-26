انت الان تتابع خبر نادية الجندي تكشف عن بذور جهنمية برخص التراب لكنها خارقة وتعيد شبابك حتى لو كنت بعمر 70 سنة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رغم تجاوزها السبعين عاماً تمتلك الفنانة المصريى نادية الجندي بشرة تشع بالشباب والحيوية، ماجعل الجمهور يتساءل عن سر حفاظها على بشرتها ونضارتها.

وأكدت أن السر وراء شابها الدائم هو بذور الكتان والتي تجعل البشرة شابة ونضرة وخالية من التجاعيد.

ما هي بذور الكتان؟ بذور الكتان هي بذور نبات الكتان، وهو نبات ينتمي إلى فصيلة الخبازية يزرع هذا النبات في المناطق المعتدلة والحارة من العالم، ويستخدم لإنتاج الألياف والزيوت.

بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي تعد مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية. كما تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن التلف الخلوي والشيخوخة.

بذور الكتان لها فوائد رائعة للبشرة، حيث تساعد في:

تغذية وترطيب البشرة. شد وتنعيم البشرة. محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة. تفتيح لون البشرة وإزالة التصبغات. تقليل حجم المسامات وإزالة الدهون. تهدئة البشرة الحساسة والمتهيجة.

للاستفادة من فوائد بذور الكتان للبشرة، يمكنك تحضير كريم بذور الكتان للتجاعيد، وهو كريم طبيعي وفعال يعطي نتائج مذهلة في وقت قصير. لتحضير هذا الكريم، ستحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان ثلاث ورقات من أوراق الغار. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من جل الصبار. قرص من فيتامين E. كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام لتحضير كريم بذور الكتان للتجاعيد، اتبع الخطوات التالية:

ضع بذور الكتان وأوراق الغار والماء في قدر على نار متوسطة، واتركها تغلي لمدة 10 دقائق. صفي الخليط وأضف إليه زيت الزيتون وجل الصبار وفيتامين E، واخلطهم جيداً حتى تحصل على كريم متجانس. ضع الكريم في علبة نظيفة وأغلقها جيداً، واحفظها في مكان بارد وجاف. للاستخدام، اغسل وجهك بالماء الفاتر، وجففه بمنشفة نظيفة.

ضع كمية مناسبة من الكريم على وجهك، ودلكه بحركات دائرية لمدة دقيقتين.

اترك الكريم على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسله بالماء الفاتر زاستخدم هذا الكريم مرة أو مرتين في الأسبوع، وستلاحظ الفرق في شباب بشرتك.