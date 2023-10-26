نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا علق المخرج عمرو سلامة على موقف محمد سلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المخرج عمرو سلامة على موقف الفنان محمد سلام من موسم الرياض عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”

كتب عمرو سلامة:' السينما مش أجور مستفزة لفنانين وفستان على سجادة حمرا الطرف الآخر انتصر وبينتصر وكسب تعاطف العالم لإنه تحكم في السردية العالمية، تحكم فيها بالفن أولا وثانيا وثالثا، الفن اللي أغرقه بقصصه وحكاياته، وقدر بيهم يتحكم في وعي العالم كله، وبعد الفن استخدم إعلام وسياسة وس/ـلاح ورأس مال، بس كان وسيلته الأهم الفن.

أضاف:' السينما والفن صناعة، ١٠ في المية من العاملين فيها بياخدوا أجور عالية نسبيا آه،ولكن ٩٠٪؜ من العاملين فيها ناس بتجري على أكل عيشها وعايشة بالكاد، لو توقف الفن الناس ديه هتجوع مش هتدفع أقساطها ومش هتاكل عيالها.

تابع:' ماينفعش تروح لراجل في مصلحة حكومية وتقوله امضي لي ورقة فيقولك مش قادر بسبب أحداث سياسية دموية مأثرة عليا، ماينفعش تقول لميكانيكي صلحلي العربية يقولك مش قادر صور الدمـار مأثرة فيها.

واستطرد:' هو آه إسمه ترفيه بس هو صناعة، ما دام مانتاش ماسك سلاح بتحارب العـدو في أرض المعـركة دورك تشتغل وتعمل دورك في المجتمع، لان ده اكل عيشك واكل عيش ناس كثير غيرك.

ختم قائلا:' متفهم جدا اكتئاب أي فنان أو إنسان، وأحترم كل المواقف الشجاعة، ولو عند أي حد رفاهية عدم الشغل وهو مكتئب هيبقى مفيد يريح ويهتم بصحته النفسية، لكني أشعر بس كمان إن علنية المواقف ممكن تئذي ناس كثير غيره وتحط عليهم ضغط لا يستحقوه وكل خوفي يكون الفنان نفسه مش مقدر فنه، وعنده صوت داخلي جواه مستهيف الفن أو مستحرمه أو مستحقره، لإن لو الفنان نفسه شايف الفن كده فده يبرر ليه شريحة كبيرة من الناس شايفه الفن كده، رقص وهلس وعري وفلوس ع الأرض وشكرا الفن في رأيي عمل زي أي عمل، ويضاف عليه إنه قادر على تشكيل وعي البشرية، قادر إنه يطبب عليهم في وقت صعب، قادر إنه يخلينا كإنسانية نفهم بعض أكثر، أنا كلامي أقسم بالله مش نيته مهاجمة حد -خصوصا لو حد بحبه- ولا الدفاع عن حد، هو دفاع عن مهنة فاتحة بيتي، ومهنة بتعطيني سبب للحياة، ومهنة أنا في منظوري شايفها نبيلة، ولو ماكنتش شايفها كده ماكنتش هشتغلها.