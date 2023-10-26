نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة هشام إسماعيل بقطع في غضروف الركبة يتسبب في تأجيل مسرحية "طيب وأمير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد السلكاوي عن سبب تأجيل عرض مسرحية "طيب وأمير"، والذي يعرض على خشبة مسرح ميامي، بوسط القاهرة، للأسبوع الثاني على التوالي، لإصابة الفنان هشام إسماعيل بقطع في غضروف الركبة، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

ونشر أحمد السلكاوي عن سبب تأجيل عرض المسرحية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهور مسرحية طيب وأمير العزيز، لن نعرض اليوم الخميس 26 أكتوبر وغدًا الجمعة 27 أكتوبر، نظرًا لإصابة بطل العرض الفنان هشام إسماعيل بقطع في غضروف الركبة".

وأردف أحمد السلكاوي: "إن شاء الله نواصل العرض الأسبوع المُقبل، دعواتكم للفنان الكبير هشام إسماعيل بسرعة التماثل للشفاء، كما يسعدنا نحن أسرة طيب وأمير وجميع أسرة المسرح الكوميدي أن ندعوكم لافتتاح مسرحية يوم عاصم جدًا على مسرح السلام".

صُناع مسرحية "طيب وأمير" يتضامون مع أهالي غزة

ومن جانبه، تضامن صُناع مسرحية "طيب وأمير" الأسبوع الماضي مع أهالي فلسطين حيث نشر الفنان عمرو رمزي وفريق العمل أعلنهم عن إيقاف مسرحية “ طيب وأمير” وأنهم لا يستطيعون أن يضحكون أو يقدموا محتوي كوميدي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها دولة فلسطين والأحداث الدموية التي تحدث.

أحداث مسرحية "طيب وأمير"

يتناول عرض مسرحية " طيب وأمير " تراث نجيب الريحانى وبديع خيري، وكذلك شخصية "سلامة فى خير" بطريقة معاصرة بين شخصية "سعيد الطيب" الذى يقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل، والذى يعمل موظفًا ليس لديه طموحات ولكنه مجتهد، وهدفه الوحيد الحفاظ على وظيفته وحياته، ليتعرض لكثيرٍ من المواقف خلال الأحداث.

أبطال مسرحية "طيب وأمير"

مسرحية "طيب وأمير" يضم عددًا من نجوم الكوميديا أبرزهم عمرو رمزي، تامر فرج، سيد الروبي، أحمد السلكاوي، هشام إسماعيل، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم، الذي كتبه أحمد الملواني.