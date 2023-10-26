نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد ومكان عزاء زوجة سمسم شهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت صباح اليوم زوجة الفنان سمسم شهاب، وأعلن عدد من المقربين للفنان سمسم شهاب وفاة زوجته بأحد المسشفيات الكبرى، بعد صراع كبير مع مرض السرطان الذي عانت منه في الفترة الأخيرة.

ويتلقي المطرب سمسم شهاب، غدًا الجمعة، عزاء زوجته، ويقام العزاء، عقب صلاة المغرب بأحد المساجد الموجودة على الكورنيش بمنطقة إمبابة.

سمسم شهاب يعلن عن وفاة زوجته

وكان قد أعلن سمسم شهاب خبر وفاة زوجته، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "توفت إلى رحمة الله زوجتي.. أسألكم الدعاء".

سمسم شهاب يطلب الدعاء بالشفاء لزوجته

وكان قد أعلن المطرب سمسم شهاب في الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية لزوجته، ونقلها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، مُطالبًا جمهوره بالدعاء لها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب سمسم شهاب منشورًا قال فيه: "زوجتي في العناية المركزة في حالة صعبة جدًا، أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب، الأمل فى رب العرش العظيم هو قادر على كل شيء".

كما طالب سمسم جمهوره بالدعاء لزوجته: لا أملك إلا الدعاء أنتِ الآن في قمة المرض وكان الله في عونك، لكنك لا تعلمين أنى في قمة الألم وفي حلقي مرار السنين، وعاجز عن فعل أي شيء، لأن الامر بيد الله وحده، يراودني الأمل فالله بأنك ستكونين بخير، يارب يارب يارب اشفي زوجتي وقرة عيني وحبيبة قلبي، اللهم إني ادعوك بكل اسم هو لك.. وأنت أعلم بحالي أنا وأولادي، فهي كل شيء فى حياتنا بل هي الحياة.

آخر أعمال سمسم شهاب

وعلى صعيد آخر، طرح سمسم شهاب مؤخرًا، الأغنية الدعائية لفيلم “دولارات دولارات”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب "، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسة صوتية محمد جودة، إشراف عام أحمد سمسم شهاب.