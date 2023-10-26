نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان تعاقده بدلًا من محمد سلام.. حذف فيديو بكاء محمد أنور على ضحايا غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد سلام محرك البحث جوجل في الآونة الأخيرة، وأثار جدلًا واسعًا بعد إعلانه عدم مشاركته في موسم الرياض في مسرحية زواج اصطناعى، المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية 30 أكتوبر المقبل، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية موقع "إنستجرام".

وأعلن الفنان محمد أنور، مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي، بدلًا من الفنان محمد سلام، وتفاجأ جمهور محمد أنور بحذف الفيديو الذي نشره منذ أسبوع بالتزامن مع إعلانه المشاركة في المسرحية بدلًا من محمد سلام، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيه يبكي بعد قصف المستشفى المعمداني في فلسطين، ونال الفيديو حينها ردود فعل واسعة.

وعلق محمد أنور حينها على الفيديو الذي كان قد نشره عبر حسابه بموقع انستجرام: "آسف لأني ضعيف وعاجز ومش قادر أعمل ليكم حاجة غير أني أعيط... اللهم إنا مغلوبون فانتصر".

محمد سلام يعلن انسحابه من “زواج اصطناعي”

يذكر أن دعم محمد سلام القضية الفلسطينية، من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية قائلًا: "المفروض بكرة أعرض مسرحية "زواج اصطناعي" في الرياض، المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات، والمفروض إن إحنا هنعرض يوم 30 ونعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، أنا مش متخيل الصراحة إن هروح وأعمل مسرحية وأهزر وأغنية وأرقص وأخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ومفيش حاجة بتحصلهم وانا مش هقدر أسافر طبعًا".

وتابع:" سامحوني لو إحساسي مبالغ بس أنا حاسس لو عملت كده هبقا زي اللي بقتلهم بظبط إني خذلتهم مش عارف أعملهم حاجة كفاية علينا السكوت اللي إحنا في كلنا، وكمان أنا مش هبقا ساكت بس ده أنا بهزر وبرقص واللي بيحصل بيحصل في فلسطين وانا بعتذر جدًا إن أشارك في موسم الرياض".

وأضاف:" المشكلة إن اللي بيحصل في فلسطين ده قضية كل مسلم في المقام الأول، لذلك واجب علي كل المسلمين إن هما يساعدوا إخوانهم في غزة ويقدملهم اي مساعدة وانا دلوقتي مفيش اي حاجة أقدر اعملها.. ودلوقتي لو ربنا توفنا ونتسأل كلنا إنت ساعات أخوك المسلم في فلسطين عملتله ايه،اللي مقدرش يعمل حاجة هيسكت طبعًا، وأنا هرد هقول ايه!؟ هقول إن الوقت اللي كان في اخواتنا الفلسطينين بيضربوا ويموتوا منهم الأطفال والنساء، انا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وبرقص وبغني، طبعًا لأ مش هقدر أعمل كده، وأنا كان عندي أمل المهرجان يتأجل أو يتلغي ولكن المهرجان مازال قائم".

أحداث مسرحية "زواج اصطناعي"

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي، حول شخصية شروق وفاروق اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.