انت الأن تتابع خبر مينفعوش لبعض.. إعلاميه شهيرة تفجر ضجة واسعة بتصريحها عن علاقة الثنائي حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت إعلامية شهيرة ضجة بتعليقها الصريح عل علاقة الفنان حسام حبيب بالفنانة شيرين عبد الوهاب، كما وضحت عن سر دفاعها عن الفنان حسام حبيب في إحدى حلقات برنامجها “قعدت ستات”، والذي يعرض على شاشة “القاهرة اليوم.

حيث قالت الاعلامية مروة صبري، ان حسام حبيب من الشخصيات المحترمة والمهذبة، معلقة “أرى أن حسام وشيرين مينفعوش لبعض”.وأضافت "صبري"، “بالتأكيد أتمنى لهما دوام العشرة بينهما، ولكن أرى أن حسام حبيب مظلوم في كثير من الأمور، والتفاصيل مع شيرين”.

وختمت الفنانة "أعلم كثيرا من الأمور والتفاصيل، ولكن حسام حبيب من الشخصيات "ابن ناس".