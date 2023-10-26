انت الان تتابع خبر هذا الطفل السمين أصبح نحيف للغاية ومن أشهر الفنانين حالياً.. المفاجأة في هوية والده النجم الشهير! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت حسابات فنية صورة طفل سمين، تبين لاحقا أنه أصبح فنان شهير ونحيف للغاية، الأمر الذي فاجأ الجمهور وتسائلوا عن هويته.

هذا الطفل هو الفنان أحمد السعدني نجل الفنان الشهير صلاح السعدني، ونشر هذه الصورة عبر حسابه الرسمي انستجرام وعلق عليها قائلا: عودة المدارس.

وتفاعل الجمهور علي الصوره بعدد من الليكات والتعلقيات علي الصوره , وايضا علق عليها فنانين من الوسط الفني.

الريش وإخراج وائل إحسان.

من جهة أخرى كان آخر أعمال أحمد السعدني مشاركته في مسلسل سيب وأنا أسيب، الذي عرض على منصة شاهد.