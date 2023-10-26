بعد اعتذار محمد سلام.. أول ظهور لـ محمد أنور برفقة تركي آل شيخ وبيومي فؤاد في بروفات "زواج اصطناعي" (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - قام المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بزيارة بروفات مسرحية “زواج اصطناعي” الذي من المقرر عرضها يوم 30 من أكتوبر الحالي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقد ظهر في البروفات الفنانة مي عز الدين والفنان بيومي فؤاد والفنان محمد أنور بديلًا عن الفنان محمد سلام بعدما قام بالاعتذار عن سفره لعرض مسرحية زواج اصطناعي وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

ما هي تفاصيل اعتذار محمد سلام عن مسرحية زواج اصطناعي ؟

أعلن الفنان محمد سلام عن اعتذاره عن عرض مسرحية زواج اصطناعي وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية، من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية قائلًا: "المفروض بكرة أعرض مسرحية "زواج اصطناعي" في الرياض، المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات، والمفروض إن إحنا هنعرض يوم 30 ونعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، أنا مش متخيل الصراحة إن هروح وأعمل مسرحية وأهزر وأغنية وأرقص وأخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ومفيش حاجة بتحصلهم وانا مش هقدر أسافر طبعًا".

وقال: "سامحوني لو إحساسي مبالغ بس أنا حاسس لو عملت كده هبقا زي اللي بقتلهم بظبط إني خذلتهم مش عارف أعملهم حاجة كفاية علينا السكوت اللي إحنا في كلنا، وكمان أنا مش هبقا ساكت بس ده أنا بهزر وبرقص واللي بيحصل بيحصل في فلسطين وانا بعتذر جدًا إن أشارك في موسم الرياض".

وأضاف: "المشكلة إن اللي بيحصل في فلسطين ده قضية كل مسلم في المقام الأول، لذلك واجب علي كل المسلمين إن هما يساعدوا إخوانهم في غزة ويقدملهم اي مساعدة وانا دلوقتي مفيش اي حاجة أقدر اعملها.. ودلوقتي لو ربنا توفنا ونتسأل كلنا إنت ساعات أخوك المسلم في فلسطين عملتله ايه،اللي مقدرش يعمل حاجة هيسكت طبعًا، وأنا هرد هقول ايه!؟ هقول إن الوقت اللي كان في اخواتنا الفلسطينين بيضربوا ويموتوا منهم الأطفال والنساء، انا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وبرقص وبغني، طبعًا لأ مش هقدر أعمل كده، وأنا كان عندي أمل المهرجان يتأجل أو يتلغي ولكن المهرجان مازال قائم".

ما هي تفاصيل مسرحية زواج اصطناعي ؟

وفي سياق متصل يذكر أنه سوف يقدم الفنان محمد أنور دور الفنان محمد سلام وذلك بعد إعلانه انسحابه من المسرحية.

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي، حول شخصية شروق وفاروق اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.