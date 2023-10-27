انت الان تتابع خبر "بمهر مليون دولار وسيارة روز رايز".. زواج الفنانة حورية فرغلي يشعل السوشيال ميديا والمفاجأة في هوية العريس!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بزواج الفنانة المصرية حورية فرغلي من مهندس مصري، الأمر الذي صدم الجمهور متسائلين عن صحته.

وكشفت مصادر أن المهندس المصري قدم للفنانة مهر بلغ مليون دولار وسيارة روز رايز من أجل الموافقة عليه.

أثار خبر الزواج الكثير من الجدل عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسائل الجمهور عن حقيقة هذا الأمر، وهل فعلا تمت الموافقة والزواج أم أنها مجرد اشاعات.

بعد العديد من المتابعة ومحاولة اظهار الحقيقة اتضح أنه ليس هناك أي زواج، لكنه فعلا تقدم لها مهندس مصري في وقت سابق وعرض عليها مليون دولار من أجل الزواج به.

الفنانة حورية فرغلي قالت في تعليقها على هذا الأمر: "أنا لا أعلم شيئاً عن هذا الموضوع،".

وتابعت: وفوجئت بهذا المهندس الذي طلبني للزواج لأني بعيدة كل البعد عن السوشيال ميديا لأن حساباتي الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ولاية مديرة أعمالي السابقة".

متابعة: "مش عايزة ترجعهالي غير لما أديها 200 ألف جنيه بس أنا مش هسيب حقي وهي أصلا ولا جابتلي عرض ولا عملتلي حاجة علشان أديها 200 ألف جنيه".

وكان أحد المهندسين ويدعى أحمد حجازي قد تقدم للزواج من حورية فرغلي، حيث كتب على حسابه بـ"فيسبوك": "أتقدم أنا المهندس أحمد حجازي بعرض زواج للفنانة الجميلة حورية فرغلي مقابل مهر ومقداره مليون دولار أمريكي عدًّا ونقدًا وذلك بعد التنمر الذي تعرضت له من قبل أحد المذيعين".

وتابع: "الإعلامي ادعى أنه لا أحد يرغب في الزواج بها! كيف لا أحد يرغب وأنا المهندس حلم فتيات الوطن العربي أرغب في الزواج بها وعلى سنة الله ورسوله، والرجاء توصيل عرض الزواج الجدي للفنانة وفي انتظار ردها".