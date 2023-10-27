نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. تعليق أورتيجا على حادث طابا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار حادث طابا جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعد الحادث الثاني بعد حادث الحدود على سيناء، حيث أعرب الفنان "أورتيجا" عن استيائه لما يحدث، حيث شارك.



بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:" طيب إيه يا مصر؟ هنسكت لحد أمتى لحد ما نلاقي الصواريخ في قلب بيوتنا ما أحنا سكتنا قبل كده".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور.



تعرف على تفاصيل حادث طابا



شهد اليوم غضب وقلق المصريين بشأن الحادث الذي حدث في طابا وأسفر عنه إصابة ستة أشخاص واستهداف مبني إسعاف طابا، وأفادت مصادر صحفية، بأن جميع المصابين الـ6 خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج، مشيرة إلى هناك تحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.

و لم يتم تحديد جهة إطلاق الصاروخ حتى الآن، وجارى فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق، مؤكدًا وصول قوات الأمن لموقع الحادث، والجهات المختصة لبدء التحقيقات الأولية.



آخر أعمال الفنان أورتيجا



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أورتيجا أغنية "خليك في نفسك" والأغنية من كلمات عمرو المشاكس، ألحان وتوزيع فيفتي شبرا، إخراج كريم الغمري،وحازت الاغنية على إعجاب الجمهور مشيدين بجمالها وروعتها.

