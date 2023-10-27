نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي لفيلم Maestro في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Maestro، أحدث الاعمال الدرامية للنجم الكبير برادلي كوبر، والذي تستوحى أحداثه من قصة حقيقية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الاعلان الترويجي للفيلم الذي يجسد به برادلي كوبر شخصية المايسترو الموسيقي الشهير Leonard Bernstein.

جديد اخبار "كوبر"

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد الثنائي برادلي كوبر وجيجي حديد ما تردد من شائعات حول ارتباطهما رسميا، ودخولهما في علاقة رومانسية جديدة تضاف لثنائيات هوليوود البارزة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات للثنائي، خلال تجولهما معا في شوارع مدينة نيويورك، في أول ظهور لهما معا، يؤكدان من خلاله شائعات الارتباط رسميا.

تايلور سويفت

وساهمت تايلور سويفت في تمهيد الطريق لعلاقة عاطفية جديدة بين ثنائي من كبار المشاهير في هوليوود، هم برادلي كوبر وعارضة الازياء جيجي حديد.

وتقول ديلي ميل، ان المغنية الشهيرة، سمحت لبرادلي كوبر وجيجي حديد، بقضاء وقت في أحد منازلها في مدينة رود ايلاند بنيويورك، حتى تنجح العلاقة فيما بينهما، مع قضائهما لوقت أطول.