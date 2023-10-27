انت الان تتابع خبر بعد ان سُرق منه 2 مليون جنيه.. حلمي بكر يكشف سبب تدهور وضعه الصحي بكل صراحة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علق الموسيقار حلمي بكر بحزن شديد لما يحدث من تفاقم في أحداث القضية الفلسطينية خلال هذه الفترة، مشيرا الى انها السبب الرئيسي لسوء صحته لانه تأثره بما يجري من أحداث.

وقال “بكر”، في تصريحات صحفية إنه يعاني من ارتفاع في سكر الدم، ونتج عنه تأثر على قدميه بشكل كبير، معلقًا “حاسس أن رجلي مشلولة”.

وأضاف الموسيقار، أن الفحوصات الطبية أكدت أنه لا يعاني من شيء خطير وهناك بعض الدكاترة أكدوا أن هذا التدهور بسبب سوء الحالة النفسية ، وهذا يرجع بسبب تأثره بالأحداث التي تجري من حوله والأزمة التي تعيشها دولة فلسطين ، وأنه من أكثر الأشخاص تأثرًا بما يحدث من حوله لأن ما يحدث في العالم حاليًا ليست هينًا وأنه يمثل خطة ممنهجة للتعجيل من نهاية العالم.