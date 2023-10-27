نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية بسنت شوقي في "السيستم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أزاحت الفنانة بسنت شوقي الستار عن أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل أسم "السيستم".

بسنت شوقي كارهة الرجال لهذا السبب

تجسد بسنت شوقى شخصية "عائشة" وهى فتاة تكره الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.



أبطال فيلم السيستم

والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوى وطارق لطفى نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.



تعرف على شخصية بسنت شوقي في العودة

تستأنف بسنت شوقى تصويرها في مسلسل "العودة" مع شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الأيام القادمة، والتي تجسد خلال أحداثه شخصية رئيسة الوحدة المحلية بالأقصر، وتظهر مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخصية.



تعرف على أبطال مسلسل العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة صفاء الطوخى، محمد عبد العظيم، وولاء الشريف، وأحمد وإلى، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، بسنت شوقى، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.



آخر أعمال بسنت شوقي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة بسنت شوقى مسلسل "علاقة مشروعة"، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub سعدى جوهر"، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.