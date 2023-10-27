نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي لفيلم Wicked Little Letters لـ أوليفيا كولمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي للفيلم الجديدة للنجمة الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، والذي يطرح بعنوان Wicked Little Letters.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي يخرجه المخرج Thea Sharrocks، وجسد به أوليفيا شخصية بامس "إيديث سوان".

مشروعات جديدة

في الوقت نفسه، يجتمع الفنان الشاب "ديف بتل" مع النجمة الحاصلة على الاوسكار "أوليفيا كولمان" في بطولة مشروع سينمائي جديد، ستدور أحداثه في اطار رومانسي نفسي معقد.

ووفق موقع "ديد لاين"، هذا الفيلم الجديد سيطرح بعنوان Wicker، ومن المقرر إنطلاق حملة التوزيع والترويج له في مختلف سينمات العالم، مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

الفيلم ستكون قصته مقتبسة من رواية قصيرة طرحت بعنوان The Wicker Husband للمؤلفة "أورسولا ويلز جونز"، وسيخرجه ايلنور ويلسون واليكس هيوستن فيسكر.

أعمال مقتبسة قادمة

وكان قد بدأ النجم البريطاني الكبير كينيث براناه تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يطرح ضمن سلسلة أعمال يصورها براناه تقتبس من روايات للمؤلفة الشهيرة أجاثا كريستي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي يجرى تصويره حاليا في مدينة البندقية.