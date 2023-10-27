انت الأن تتابع خبر فريدة سيف النصر تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم فرقة الموت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت فريدة سيف النصر تفاصيل شخصيتها في فيلم فرقة الموت، بطولة أحمد عز ومنة شلبي، والذي يواصلان تصويره في الوقت الحالي.

ونشرت فريدة صورة من الكواليس جمعتها بأحمد عز، وعلقت قائلة : كلنا في الشغل مالناش سيرة غير غـ زة والعيال لكن ده شغلنا، المعلمة قشطة في فرقة موت مع الجمال والأدب والذوق سوبر ستار أحمد عز، سعيدة إني بتقابل مع جيل جديد، اتفاجئت أن عز عارف شغلي وكمان وهو بيتفرج عليا وأنا بصور عمال يشكر فيا، وهما وصلولي طبعا، والأحلى مدير التصوير هو بتاع بدون ذكر أسماء.

وتابعت : عز اتكلم على نور الشريف بحب في الكواليس، وقال إني محظوظة عشان عملت معاه أهم أعمالي، وهو كمان اشتغل معاه وأهتم بيه جدًا، ومحمود عبدالعزيز وجماله، قد إيه هو بيحبهم

وأضافت : أحمد عز كان نفسه يشتغل مع عاطف الطيب، وأنا عملت جبر الخواطر معاه وخدت جائزة من نادر جلال، أنا بجد أحمد الله، لإني محظوظة بالجيل اللي حضرته وأنا صغيرة من نجوم مش هتتكرر اتعلمت على إيديهم، والجيل ده بتاع عز وأنا كبيرة عندنا أجيال هتكمل بجدارة.

واستكملت : هقول لكم على حاجة تخبل، تخيلوا أحمد عز ممكن يعمل كوميديا، بقي يقول لي إفيهات قسما بالله حلوة قد ما تفاعل معايا قولتها، يارب ينجحوا كلهم ويكسروا الدنيا.