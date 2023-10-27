انت الأن تتابع خبر إليسا تتعرض لهجوم الجمهور للمرة الثالثة بسبب حفلها في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت إليسا لانتقادات وهجوم كبير بعد الإعلان عن وصولها لمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن تحيي حفلًا غنائيًا الليلة، حيث رأى الكثيرون أن إقامة هذه الحفلات في الوقت الحالي، يعبر عن مدى تجاهل الأحداث الجارية في غـ زة.

وعلق الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيديو الذي نشرته الشركة المنظمة للحفل، للحظة وصول إليسا لمدينة الرياض.

وجاءت بعض التعليقات عبر انستجرام : حسبي الله ونعم الوكيل، هو مفيش دم خالص، اخواتنا بيموتوا في غـ زة كل دقيقة، إذا قلتم بأن هذه عقود والتزامات، فاستترواوتعد هذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها إليسا لانتقادات بسبب حفلاتها خلال الفترة الأخيرة، حيث نالت قسطا من الهجوم، بعد إحيائها حفلا في ألمانيا مؤخرًا، تزامنًا مع أحداث غـ زة، بالرغم من طلبها من الجمهور حينها الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشـ هداء.

وقالت على خشبة المسرح : أنا مضطرة أشتغل، لأنه لازم أعمل شغلي، وراح نأخذ دقيقة صمت ونوقف كلنا لأجل فلسـ طين ولأجل كل الشهـ داءتعرضت لموجة أخرى من الهجوم، بعدما كتبت تويتة عبر موقع إكس، عن سبب استمرارها في إقامة الحفلات، وعلقت قائلة : كلنا بعز الحـ رب كانوا الفنانين مستمرين، لأن ده شغلنا وده رزقتنا ومش هيوقف كرمال كام حد فاشل وفاضي بيحكي، ومحدش يزايد علينا بوطنيتنا ومواقفنا، نقطة على السطر.