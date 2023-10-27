نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبدالله عن حادث طابا:" اتقوا شر الحليم" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تصدر حادث طابا تريند محركات بحث جوجل، مما أثار الذعر عند رواد السويشيال ميديا ونجوم الوسط الفني، وأخرج الفنان صلاح عبد الله عن صمته من خلال مشاركته بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:" الصبر طيب يا طابا، واحنا طيبين، ولكن يا أنتم اتقوا شر الحليم بس كده".



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور.



تفاصيل حادث طابا

أثار حادث طابا الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي، مما أسفر عن إصابة ٦ أشخاص واستهداف مبنى الإسعاف، ولم يصدر أي قرار حتى الآن، وكشفت مصادر إسرائيلية ان هذا الحادث ارتكب عن طريق الخطأ، بينما الجهات المصرية تحقق في هذا الموضوع.



آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل "سفاح الجيزة"، والذي تصدر الترند فور عرضه على منصة شاهد، وحقق المسلسل على نسب مشاهدات مرتفعة طوال فترة عرضه.



أحداث مسلسل" سفاح الجيزة "

تدور أحداث المسلسل حول قصة حقيقية والذي يجسدها أحمد فهمي خلاله قصة "قذافى فراج "الشهير بسفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى، ومن بينها النصب، ثم تسببت مصادفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجها حكما بالإعدام الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.

أبطال مسلسل "سفاح الجيزة "



ومسلسل "سفاح الجيزة" من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، وإخراج هادي الباجوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب.