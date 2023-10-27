كاران جوهار يفتح الباب أمام جزء جديد من Dostana

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أحمد جودة - القاهرة - فتح المخرج والمنتج الكبير كاران جوهار الباب امام عودة العمل على جزء ثاني من فيلم Dostana الذي قدم من خلاله الممثل كارتيك اريان في دور البطولة.

وفي حوار له نقله "إنديا توداي"، قال كاران أن الأمر وارد بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول عام 2019.

كاران جوهار وكارتيك آريان

أعمال جديدة قادمة

يتعاون المنتج الهندي الكبير كاران جوهار، مع المنتجة مونجا كابور، في صناعة نسخة سينمائية هندية من الفيلم الناجح Intouchables الذي كان قد طرح باللغة الفرنسية من بطولة نجم مسلسل "لوبين".

ويقول موقع "ديدلاين"، ان النسخة الهندية من الفيلم الفرنسي الناجح، وقع اختيار المنتجين على المخرج كولي دي كونها لاخراجها.

Tujhe Yaad Na

وكان قد أعلن المخرج والمنتج الكبير كاران جوهار عن نيته العمل على نسخة جديدة معاد انتاجها من الأغنية الهندية الكلاسيكية Tujhe Yaad Na.

ووفق موقع انديا توداي، الأغنية، هي واحدة من الاغنيات الأيقونية التي طرحت ضمن احداث فيلم ‘Kuch Kuch Hota Hai، واعادة انتاجها سيكون بتعاون مع المغني الهندي B Praak.