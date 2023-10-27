انت الأن تتابع خبر خلعته لهذا السبب "المخجل".. نانسي عجرم تفضح طليقها فادي الهاشم وتكشف سره الصادم للعلن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء انفصال النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم.

عاد خبر انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم إلى الواجهة، في ظل شائعات عن خلعها له بسبب الخيانة.

وسخر مصدر مقرب من النجمة اللبنانية من أنباء انفصالها عن فادي الهاشم واصفا ذلك بالشائعة الكاذبة.

وتعد نانسي عجرم وفادي الهاشم من الثنائيات الأقرب إلى قلوب الجمهور، وعائلتهما المكونة من ثلاث بنات جميلات هن إيلا، ميلا، وليا.

ويتساءل الجمهور بشكل دائم عن فارق العمر بين الثنائي، ليتبين أن فادي يكبر نانسي بـ 14 عاماً، فهو من مواليد عام 1969 بينما نانسي عجرم مواليد عام 1983.

وبدأت قصة حبهما عندما بدأت نانسي عجرم تترد إلى عيادة فادي عام 2005، ليهتم بأسنانها، وخلقت علاقة الحب التي دامت 4 سنوات، لتتوج عام 2008، بزواج مدني في قبرص.